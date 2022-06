Rapallo: alle Fontanine presentazione di due libri e apericena - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis la Presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”

Può un Sindaco di un paesino farsi carico della salvaguardia dell’aspetto storico, ambientale e sociale del Comune e dell’immediato circondario, ma al contempo favorirne lo sviluppo abitativo e produttivo? Può questo Sindaco influenzare e invogliare in tal senso altri Sindaci del territorio? Può in sostanza conservare e innovare? E soprattutto può far sì che paese e territorio vengano salvaguardati da interessi speculativi poco o nulla consoni con la storia, l’economia e l’habitat del Comune e dei suoi abitanti?

Queste e tante altre risposte nel libro scritto dal Dott. Piero Pasquantonio intitolato “Permesso, permesso, sono un bancario” (84 pagine, edito dalla “Tigulliana”) e firmato con il “nom de plume” Dagoberto Sigismondo.

Un altro libro, intitolato “La Riviera in vetrina” a cura di Marco Delpino, racconta invece la storia del turismo nel Tigullio dagli esordi di fine Ottocento sino ai giorni nostri attraverso un’edizione di prestigio: 124 pagine tutte a colori nel formato grande (A4) anche attraverso la pubblicazione di un centinaio di manifesti d’epoca del Golfo del Tigullio, a cominciare da Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e di tutte le altre località della Riviera, con ricche pagine di storia.

Un libro che è un… tuffo nel passato per guardare al futuro. Tocca infatti agli abitanti del Tigullio rendere gradevole e invitante questo territorio presentandolo, in vetrina, nel modo migliore. Un tempo lo si faceva con i manifesti… Domani? Chissà…

I due libri saranno presentati da Mariabianca Barberis, con la presenza degli Autori, al “Parco delle Fontanine” di Rapallo, mercoledì 22 giugno alle ore 18.

A seguire è prevista “apericena” per dialogare insieme e conoscerci. Necessaria la prenotazione al numero 3395605699 Mariabianca Barberis la Presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”.