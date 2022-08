Leivi: oasi felice per i turisti, case vacanza e agriturismo esauriti - LevanteNews

Terminate le restrizioni (almeno quelle sì) dovute all’emergenza sanitaria, i turisti sono tornati nel Tigullio. Italiani e stranieri stanno riempendo le nostre spiagge così come i luoghi d’arte, talvolta spesso purtroppo ancora poco conosciuti del nostro territorio. Leivi non fa eccezione, con le sue ridenti colline appena sopra Chiavari è una meta che non sfugge ai vacanzieri, proprio come luogo immerso nella natura e quindi meta ideale di quel turismo lento ed esperenziale, emerso qualche anno fa e con la pandemia è diventato il trend di maggior seguito, per la rinata importanza del contatto con l’ambiente e del suo rispetto da parte dell’uomo che la pandemia ha messo in giusta luce. Da questo punto di vista Leivi gode di una fitta rete sentieristica funzionale e molto attraente.

Tra le diverse case vacanze, B&b e agriturismi c’è la “favolosa”, come la definiscono gli utenti di Booking, “Tigullio Vacations: lo Chalet sul Mare”. Andrea Raggio conduce quest’attività dal 2015. È una casa vacanze, composta da quattro appartamenti (ora in uso tre) in via Miramare, nella zona di San Bartolomeo. “L’idea è nata da mia moglie Chiara, che si è ispirata ad un’altra persona che teneva case vacanze e l’ha introdotta nel mondo del turismo. E abbiamo iniziato ad affittare”, spiega Andrea. Quest’anno sta andando molto bene, ha ripreso i livelli molto positivi del 2019, con un turismo prevalentemente italiano ed europeo tradizionale (Francia, Germania Svizzera, Austria, Scandinavia, Polonia, Repubblica Ceca). “Fino al 2019 abbiamo lavorato tanto anche con turisti russi e di nazioni che gravitano intorno alla Russia: Bielorussia, Ucraina, Moldavia; ora con la guerra hanno smesso di venire. Come numeri parliamo di 350 giorni all’anno di apertura.

Oltre che su Booking, Tigullio Vacations è anche su Airbnb: le prenotazioni arrivano direttamente in via esclusiva dal web.