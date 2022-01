Calcio/ Entella, scattano i mini abbonamenti - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Quanto era mancato il campionato, gli spalti del Comunale, l’adrenalina per un gol e l’attesa per una partita. Sabato il primo assaggio con una prestazione super contro il Gubbio, ma ora si inizia a fare davvero sul serio. Tanti impegni ravvicinati, sfide decisive per le zone alte della classifica.

In momenti come questi il calore dei tifosi è fondamentale. “Avere il tuo pubblico vicino ti fa sentire bene”, parola di Capitan Paolucci, 122 presenza con la nostra maglia, uno di cui fidarsi.

Per permettervi di seguire la squadra a un prezzo speciale nelle prossime due gare casalinghe contro Modena e Montevarchi, abbiamo deciso di lanciare la mini campagna abbonamenti “Conta Esserci”.

Tutti i tifosi che, a partire da oggi, sottoscriveranno l’abbonamento ai due incontri, otterranno uno sconto medio del 20% rispetto all’acquisto del biglietto singolo. Di seguito tutti i prezzi:

GRADINATA SUD

Intero: 14€

*Ridotto: 10€

DISTINTI

Intero: 24€

*Ridotto: 18€

TRIBUNA LATERALE/ SEMICENTRALE

Intero: 32€

*Ridotto: 29€

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 40€

*Ridotto: 34€

C’ero, ci sono e ci sarò.

*Ridotto: over 65, donne, ragazzi dai 7 ai 17 anni, persona invalide dal 50% al 99%

I mini abbonamenti potranno essere acquistati online sul nostro sito ufficiale entella.it (procedendo con una nuova registrazione o accedendo utilizzando le credenziali con cui si è registrati sulla nostra app ufficiale e/o sul nostro e-commerce store.entella.it), presso le ricevitorie Etes autorizzate o all’Entella Point secondo i seguenti orari:

ENTELLA POINT (T. +39 0185 598020)

Da mercoledì 26 a sabato 29 gennaio (9-12,30 / 15-19)

Domenica 30 gennaio (9-12.30)

Gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di un voucher di rimborso potranno usufruire del proprio credito. Ricordiamo che i voucher possono essere riscattati entro e non oltre il 19 aprile 2022.