Samp, Gabbiadini a parte: difficile un recupero per l'Udinese - LevanteNews

Manolo Gabbiadini più no che sì contro l’Udinese: l’attaccante della Sampdoria ha lavorato ancora a parte e a questi punti il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta di campionato, a Cagliari.

D’Aversa dovrebbe riproporre contro i friulani la coppia Caputo-Quagliarella con Torregrossa e Ciervo pronti a subentrare dalla panchina.

Possibile il ritorno dal primo minuto di Damsgaard sulla sinistra con Silva in mezzo insieme a Throsby. In difesa invece Augello pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo aver rifiatato almeno per 55 minuti a Torino.