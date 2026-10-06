Sestri: birra, cibo e convivialità, Nazional beer sbarca nel fine settimana

Sestri Levante si prepara a due serate all’insegna del buon cibo, della birra e della convivialità. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Piazza Alpini Caduti ospiterà “Nazional Beer”, l’evento promosso dal CIV di via Nazionale. Dalle ore 17 alle 24, la piazza si trasformerà in uno spazio dedicato alla degustazione e al divertimento per residenti e visitatori. L’iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni curate dal Centro Commerciale Naturale con l’obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale locale e rivitalizzare il quartiere anche nella stagione autunnale. In caso di pioggia o condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.