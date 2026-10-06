‘Santa’: cambio della guardia al Circomare, arriva il comandante Miriana Ligorio

Giovedì 8 ottobre alle ore 17 presso la calata del porto di Santa Margherita Ligure avrà luogo il cambio della guardia al comando della Circomare che coordina le Locamare di Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Riva Trigoso. Presenti autorità civili e militari l ‘Ammiraglio Ispettore direzione Marittima Liguria e comandante del porto di Genova Antonio Ranieri saluterà il tenente di Vascello Donato Florio che lascia il comando e accoglierà il tenente di vascello Miriana Ligorio che assumerà il comando della Circomare. Una cerimonia particolarmente importante in quanto il ruolo della Circomare è fondamentale per seguire le operazioni di sicurezza in mare, controllo a terra ed in mare tutto ciò che riguarda le filiere del mare dalla pesca alla commercializzazione consumo del pesce. Oltre a questo l’applicazione dei regolamenti portuali, la loro riscrizione ( come nel caso di Sestri Levante), il controllo delle complesse operazioni di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali. A sostituire l’uscente TV Donato Florio destinato al Ministero retto dal ligure vice ministro Edoardo Rixi come ufficiale distaccato, sarà Miriana Ligorio ( nella foto) con un curriculum che vale la pena di sottolineare

Il Tenente di Vascello (CP) Miriana Ligorio è nata a Ceglie Messapica (BR) il 19 settembre 1992.

Arruolata in Marina Militare nel 2013 con il grado di Comune di 2ª Classe, ha prestato servizio fino al 2014 a bordo di Nave Garibaldi presso l’Arsenale Marittimo di Taranto, impiegata nel servizio logistico-amministrativo del Quadrato Ufficiali.

Successivamente ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno dal settembre 2014 a luglio 2019, conseguendo la Laurea Magistrale in “Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare” presso l’Università degli Studi di Pisa. .

Nel 2020 è stata destinata presso la Capitaneria di Porto di La Spezia, svolgendo l’incarico di Addetto al Servizio Personale Marittimo.

Dal marzo 2021 ad oggi ha prestato servizio presso la Capitaneria di Porto di Brindisi, ricoprendo molteplici incarichi di responsabilità: Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale, occupandosi della pianificazione operativa del porto, della maritime security e dei Servizi Tecnico-Nautici, nonché Capo Sezione Sicurezza della Navigazione per le attività di certificazione del naviglio e organizzazione delle ispezioni Port State Control e Flag State.

Nell’ottobre 2022 è stata promossa Tenente di Vascello.

Nel giugno 2024 ha contribuito alla gestione della sicurezza presso la Sala Operativa Unificata Interforze a supporto del Forum Internazionale G7 a Brindisi.

In ambito specialistico e militare, il Tenente di Vascello Ligorio ha conseguito il brevetto di abilitazione alla “Condotta di mezzi navali della Marina Militare” (2017), il brevetto di abilitazione al “Comando di Unità d’Altura delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” presso il Centro VTMIS di Messina (2020), l’abilitazione in Search and Rescue (SAR) presso il Centro di Formazione Specialistica di Livorno (2025) e la qualifica di Dirigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (2026).

Il Tenente di Vascello Ligorio è sposata e ha tre figli.