‘Santa’: ambulatorio estivo; 223 utenti (124 residenti) in quattro mesi

Da comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

il Sindaco Guglielmo Caversazio e l’assessore Alessandro De Giovanni hanno ricevuto dalla P.A. Croce Verde la relazione conclusiva dell’ambulatorio turistico che quest’estate ha trovato casa nella piastra di Via G.B. Larco e che ha accolto residenti e non durante i fine settimana da sabato 6 giugno a mercoledì 30 settembre, con l’obiettivo di offrire una risposta ai casi di bassa complessità sanitaria e di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso di Lavagna.

Dalla relazione si evince come la “scommessa” si sia rivelata vincente, sia per i numeri messi insieme – 223 utenti complessivi, di cui 124 sammargheritesi e 99 provenienti da altri Comuni e Regioni -, sia per la soddisfazione manifestata da chi ha chiesto assistenza.

“Un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa – recita la relazione firmata dalla Presidente Simona Bruno e dal Responsabile dell’organizzazione, Claudio Marsano – è stato svolto dalla professionalità, dal dinamismo e dall’entusiasmo degli operatori sanitari”.

Dichiara l’assessore ai servizi alla persona,Alessandro De Giovanni: “Destinare una quota dell’imposta di soggiorno a servizi di carattere sanitario, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi turistici, è stata una scelta apprezzata a strategica non solo per Santa Margherita, ma anche per l’Asl4 che ha visto ridurre gli accessi impropri all’ospedale di Lavagna in un momento di forte pressione. Ringrazio la P.A. Croce Verde, soggetto attuatore dell’iniziativa, il dottor Claudio Marsano per l’indispensabile attività di coordinamento e il dottor Roberto Perugin per la collaborazione offerta. L’obiettivo, ora, non è solo quello di riproporre l’esperienza ma anche di ampliarla, compatibilmente con la disponibilità di personale sanitario e di risorse finanziarie destinabili al servizio”