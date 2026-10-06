Salone Nautico di Genova: Regione Liguria presenta i progetti Interreg Claster e Neptune Evolution

Al Salone Nautico di Genova la Regione Liguria ha presentato i risultati e le azioni dei progetti del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo.

La Direzione Generale Ambiente, con il Settore Sviluppo Sostenibile, ha presentato CLASTER e NEPTUNE Evolution con un video introduttivo de “Il Leudo racconta…“, il progetto itinerante che ha portato la tradizionale imbarcazione ligure a far conoscere i progetti Interreg.

Un evento che ha celebrato la cooperazione marittima attraverso le storie e le esperienze dei progetti, presentati attraverso le attività che hanno coinvolto i partner e che dimostrano come la cooperazione europea possa contribuire ad affrontare le sfide comuni legate alla sostenibilità, all’innovazione, alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e alla sicurezza marittima.

L’evento tenutosi al Salone Nautico rientra tra le iniziative della Settimana Europea della Cooperazione.

“Il 66° Salone Nautico di Genova – dice l’ ing Fernando Della Pina, Direttore Generale Ambiente- e stata un’importante occasione per presentare la programmazione ambientale della Regione Liguria e i progetti Interreg Italia-Francia Claster e Neptune Evolution raccontando la complessità del lavoro della Direzione Generale Ambiente e l’importanza di fare rete tra Regione, territori, enti, imprese e cittadini. Abbiamo parlato – prosegue Della Pina- anche di economia circolare e di sostenibilità, temi trattati in altri progetti quali Valor ed Epic. Sono temi che devono uscire dagli uffici e diventare patrimonio della collettività.”

Tra i progetti della Direzione Ambiente la circolarità e la sensibilizzazione del pubblico è fondamentale. “Più cresce la consapevolezza dice il direttore generale- più siamo capaci di costruire insieme progetti concreti. I prossimi impegni quali la presentazione al pubblico del cortometraggio sul viaggio tra Liguria Toscana e Corsica al Blue District il 28 ottobre e il 12 novembre nel contesto di Glocal Ambiente a Varese vanno in questa direzione”.