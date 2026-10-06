Recco: nuovo istituto alberghiero, lo smontaggio della gru

Si avvicinano alla conclusione i lavori di riqualificazione edilizia del complesso delle ex Maestre Pie, la struttura di via Girolamo Speroni al centro di un importante progetto di restyling promosso da Città Metropolitana di Genova in collaborazione con il Comune di Recco, avviato dall’allora sindaco metropolitano Marco Bucci. e proseguito con la sindaca Silvia Salis L’intervento, finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di 4 milioni di euro, rappresenta una delle opere più importanti in corso a Recco e che aggiunge un tassello in più all’offerta formativa cittadina. Da domani è prevista una delle ultime operazioni di cantiere, che riguarda lo smontaggio della gru sistemata per accompagnare le fasi dei lavori. Per consentire l’intervento in piena sicurezza, sarà necessario il transito di un mezzo eccezionale della ditta Vernazza Autogru. Per permettere il passaggio del mezzo e lo svolgimento delle operazioni, la Polizia Locale sarà presente sul posto per gestire la viabilità e garantire la sicurezza. È stato inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli presenti sul lato mare di via Gerolamo Speroni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e il civico 37. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6 alle ore 18 nelle giornate del 7, 8 e 9 ottobre.

Una volta ultimati i lavori, la struttura ospiterà una succursale dell’Istituto Marco Polo e i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo, con percorsi dedicati alla gastronomia e all’hotellerie. Il progetto, oltre a ampliare gli spazi destinati alla scuola, valorizza un immobile di pregio insieme al grande parco che lo circonda.

“La riqualificazione di questo storico complesso scolastico – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – non solo migliora l’offerta formativa della città, ha ampliato gli spazi destinati alla scuola e valorizza un immobile di pregio insieme al grande parco che lo circonda”. “Siamo ormai alle battute finali di un’opera molto importante per Recco – aggiunge il primo cittadino – chiediamo la massima collaborazione durante le tre giornate di lavoro, necessarie per completare in sicurezza le operazioni di smontaggio della gru e arrivare così alla conclusione dell’intervento”.