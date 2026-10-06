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Martedì 6 ottobre|
RASSEGNA STAMPA. Pubbliche assistenze colpite dal caro gasolio
Oggi, martedì 6 ottobre, auguri a Bruno, Renato, Magno. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Contro la morte, erba non cresce”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Pubbliche assistenze: “Colpite dal caro gasolio; riunione in Regione”; “Contenere le spese con servizi mirati”. Corte dei Conti: esamina le spese di Chiavari e Rapallo. Salone nautico: “Il Levante importa da 30 anni lo stile Baleari”; “La storia di Frigomar a Carasco”.
Sestri Levante: arriva Festivalmare, tre giorni dedicati all’ambiente marino. Sestri Levante: mozione contro la violenza di genere; l’Unione vittime “Istat ignorata”. Chiavari: don Carraro racconta la sua Africa a Ri.
Santa Margherita ritrova il suo Spinnaker “Apertura a Natale”. Portofino: mare sempre più caldo; secondo Greenpeace + 4,6 gradi. Portofino: orientering in kayak.
Camogli: in futuro, molo allungato e meno posti barca. Camogli: un murales per i pescatori. Recco: lavori nel piazzale davanti alla stazione e in via Roma. Uscio: nessun la offerta per la casa di riposo.
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