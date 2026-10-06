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Rapallo: la “SeFla System srl” presente alla fiera di Montechiari
Da SeFla System Srl
Anche quest’anno SeFla System SRL, software house specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali cloud e del mondo IT, sarà presente al REAS 2026 – Salone Internazionale dell’Emergenza, in programma dal 8 al 10 ottobre 2025 presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia).
L’azienda presenterà le ultime evoluzioni di MyEmergency, la piattaforma gestionale dedicata alle Pubbliche Assistenze, Croci, Associazioni di Volontariato e Centrali Operative 118, progettata per ottimizzare turni, trasporti, cartellini sanitari, schede viaggio digitali e tutta l’organizzazione interna.
I visitatori potranno incontrare il team di SeFla System al Padiglione 8 – Stand C2, dove sarà possibile vedere dal vivo le nuove funzionalità del gestionale e approfondire le opportunità di digitalizzazione per le realtà del soccorso e dell’emergenza.
L’ingresso al REAS è gratuito previa registrazione online. I biglietti possono essere scaricati direttamente dal sito ufficiale: www.reasonline.it
“Il REAS è un appuntamento fondamentale per il nostro settore: un luogo di incontro con i volontari, le associazioni e gli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza e sicurezza alla comunità. Per noi è l’occasione per ascoltare le loro esigenze e presentare soluzioni concrete e innovative come MyEmergency” – dichiara Sergio Federici, CEO di SeFla System.
Con oltre dieci anni di esperienza, SeFla System continua a investire in tecnologie cloud e software su misura, con l’obiettivo di supportare enti e aziende nella loro trasformazione digitale.