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Le specialità gastronomiche proposte|
Rapallo: domenica 11 “Festa d’autunno” alla parrocchia di Santa Maria
La parrocchia di Santa Maria del Campo propone, domenica 11 ottobre, “La festa d’autunno”; disponendo di posti al coperto, si terrà anche in caso di pioggia.
Innanzitutto il programma religioso con messe celebrate alle 8, 11 e 18.
Alle 12.30 “pranzo sotto il campanile” con un menù che comprende un largo ventaglio di saporite proposte. Vediamole: battolli con sugo di noci o pesto; tortelli al formaggio; polenta con stoccafisso in umido; polenta con stufato di capra; polenta al sugo di salsiccia; trippa; salsiccia alla piastra; patatine fritte; dolci misti.
Dalle 15: focaccette calde e distribuzione di caldarroste.
Tanti giochi per bambini e intrattenimento musicale con “The wanted – country Line Dance.
Buon appetito e buona musica.