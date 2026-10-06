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Rapallo: domenica 11 “Festa d’autunno” alla parrocchia di Santa Maria

6 ottobre 2026 | 06:38
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di Redazione

Redazione

Rapallo: domenica 11 &#8220;Festa d&#8217;autunno&#8221; alla parrocchia di Santa Maria

La parrocchia di Santa Maria del Campo propone, domenica 11 ottobre,  “La festa d’autunno”; disponendo di posti al coperto, si terrà anche in caso di pioggia.

Innanzitutto il programma religioso con messe celebrate alle 8, 11 e 18.

Alle 12.30 “pranzo sotto il campanile” con un menù che comprende un largo ventaglio di saporite proposte. Vediamole: battolli con sugo di noci o pesto; tortelli al formaggio; polenta con stoccafisso in umido; polenta con stufato di capra; polenta al sugo di salsiccia; trippa; salsiccia alla piastra; patatine fritte; dolci misti.

Dalle 15: focaccette calde e distribuzione di caldarroste.

Tanti giochi per bambini e intrattenimento musicale con “The wanted – country Line Dance.

Buon appetito e buona musica.

 