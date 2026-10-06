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Domenica 18 ottobre alle 11|
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Rapallo: Club Alpino Italiano apre una sede a Santo Stefano d’Aveto
6 ottobre 2026 | 13:09
La sezione di Rapallo del Club Alpino Italiano (Cai) inaugura una sede distaccata a Santo Stefano d’aveto; un nuovo punto di riferimento per i soci nel cuore della montagna. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 11 presso il palazzo comunale.
Sarà l’occasione per partecipare al pranzo presso il ristorante la Rocca (primo a scelta tra ravioli al ragù di carne; lasagne di verdure. Secondi a scelta tra , punta di vitello al forno, mix di torte salate locali. Contorni a scelta tra patate al forno, insalata. Dolci a scelta tra crostata o macedonia con gelato) ad euro 25; prenotazione obbligatoria entro lunedì 12 ottobre al numero 376 0032366.