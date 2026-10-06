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Sub intercettato dalla guardia costiera|
Portofino: Area marina protetta, denunciato pescatore sportivo
Da Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Santa Margherita Ligure
Nuova operazione di tutela ambientale e contrasto al bracconaggio all’interno dell’Area Marina Protetta (AMP) di Portofino. Durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in stretta collaborazione con l’Ente Gestore dell’AMP, ha intercettato un pescatore sportivo intento a praticare la pesca subacquea: attività vietata in tutta l’estensione dell’area protetta.
L’intervento ha portato al sequestro immediato dell’attrezzatura da pesca utilizzata e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del responsabile.
L’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta di Portofino ribadisce che la pesca subacquea è totalmente proibita all’interno dei confini dell’AMP per preservare l’elevata biodiversità dei fondali, la fauna marina, specialmente i grandi riproduttori, e gli habitat costieri.
Il Comandante Florio della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure sottolinea come “i controlli via mare e da terra proseguiranno in modo costante e rigoroso, con l’obiettivo di scoraggiare qualunque comportamento illecito e garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di un patrimonio naturale unico al mondo.”
Si invita a prendere visione del regolamento ufficiale dell’Area Marina Protetta prima di intraprendere qualsiasi attività in mare, al fine di evitare illeciti e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.