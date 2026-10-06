Portofino: Area marina protetta, denunciato pescatore sportivo

Nuova operazione di tutela ambientale e contrasto al bracconaggio all’interno dell’Area Marina Protetta (AMP) di Portofino. Durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in stretta collaborazione con l’Ente Gestore dell’AMP, ha intercettato un pescatore sportivo intento a praticare la pesca subacquea: attività vietata in tutta l’estensione dell’area protetta.