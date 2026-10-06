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previsioni arpal
Nuvolosità variabile con temperature stazionarie
6 ottobre 2026 | 07:40
Ancora possibili rovesci nella notte sul Centro-Ponente, seguiti da parziali schiarite dal mattino; nelle ore centrali attività convettiva sui rilievi con possibili rovesci o temporali al più moderati, in un contesto di nuvolosità variabile: così la previsione di Arpal
VENTI: moderati orientali sull’Imperiese, deboli o localmente moderati a prevalente regime di brezza altrove
MARE: mosso a Ponente, poco mosso altrove
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Ponente per le prime ore della notte
TEMPERATURE: stazionarie
UMIDITÀ: su valori medio-alti