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Nuvolosità variabile con temperature stazionarie

6 ottobre 2026 | 07:40
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Nuvolosità variabile con temperature stazionarie

Ancora possibili rovesci nella notte sul Centro-Ponente, seguiti da parziali schiarite dal mattino; nelle ore centrali attività convettiva sui rilievi con possibili rovesci o temporali al più moderati, in un contesto di nuvolosità variabile: così la previsione di Arpal

VENTI: moderati orientali sull’Imperiese, deboli o localmente moderati a prevalente regime di brezza altrove

MARE: mosso a Ponente, poco mosso altrove

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Ponente per le prime ore della notte

TEMPERATURE: stazionarie

UMIDITÀ: su valori medio-alti