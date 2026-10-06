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Con l'orchestra di Alessia Caracausa|
Attualità/
Mezzanego: domenica castagnata e danze con la Croce Bianca
6 ottobre 2026 | 07:24
Domenica 11, la sezione di Mezzanego della Croce Bianca Rapallese organizza la “Grande castagnata” che si effettuerà in via Isola di Vignolo.
Ore 12.30: apertura stand gastronomici con testaieu, polenta con sugo di capra, altre tipiche specialità.
Nel pomeriggio: distribuzione di caldarroste, giochi e attività per bambini e danze con l’orchestra di Alessia Caracausa. La manifestazione fruisc del patrocinio del Comune e il contributo della Regione.