Lettere/ “Interventi abusi in aree demaniali. Perché tempi lunghi per risanare?”

Desidero approfondire la catena delle responsabilità autorizzative relative alla realizzazione di manufatti ed opere sul demanio marittimo e all’eventuale impatto paesaggistico su baie, spiagge e dighe foranee.

​Il quadro normativo vigente prevede tutele rigide, sanzioni chiare e l’obbligo di ripristino dello stato naturale dei luoghi. In particolare, gli interventi non autorizzati o difformi su aree sottoposte a vincolo si configurano come reati penali per deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) e violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), oltre a costituire abuso edilizio e demaniale (D.P.R. 380/2001 e Codice della Navigazione).