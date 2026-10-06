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"La normativa è molto chiara"|
Lettere/ “Interventi abusi in aree demaniali. Perché tempi lunghi per risanare?”
Da Daniela Seminatore
Desidero approfondire la catena delle responsabilità autorizzative relative alla realizzazione di manufatti ed opere sul demanio marittimo e all’eventuale impatto paesaggistico su baie, spiagge e dighe foranee.
Il quadro normativo vigente prevede tutele rigide, sanzioni chiare e l’obbligo di ripristino dello stato naturale dei luoghi. In particolare, gli interventi non autorizzati o difformi su aree sottoposte a vincolo si configurano come reati penali per deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) e violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), oltre a costituire abuso edilizio e demaniale (D.P.R. 380/2001 e Codice della Navigazione).
È noto inoltre che la Pubblica Amministrazione ha la facoltà — e in certi casi il dovere — di agire in autotutela annullando o revocando i titoli autorizzativi qualora riscontri che sono stati rilasciati in violazione di vincoli ambientali, idrogeologici o urbanistici.
Di fronte a questo quadro normativo così stringente, ci si chiede quali siano gli ostacoli burocratici o amministrativi che rallentano l’applicazione tempestiva delle demolizioni, del ripristino dei luoghi e della salvaguardia del bene paesaggistico.
Foto Consuelo Pallavicini