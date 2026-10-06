Lavagna: presentazione del libro “La forza della vita” di Giulia Leone

Saranno presenti: Linda Botto, presidente de L’Associazione L’Agorà di lavagna e Monica Nascio, madre dell’autrice scomparsa prematuramente a soli 23 anni, stroncata da un neurofibromatosi tipo 1, una malattia genetica rara. Modera, la scrittrice e animatrice culturale Marcella Nigro.

Giulia, una bella ragazza ventenne, dagli occhi grandi azzurro-verdi e una chioma biondo ramato. Giulia, intelligente, assidua lettrice, appassionata di arte, ama la natura, curiosa e straordinariamente ironica.

Da questo libro, nel 2024, è nato il progetto del Premio Letterario Giulia Leone, istituito dalla casa editrice Segui le tue Parole, Pontedera (Pisa) con lo scopo di rendere omaggio alla memoria della giovane scrittrice e divulgare la lettura e la scrittura “fisica”. L’opera in oggetto gode del patrocinio della Fondazione Gaslininsieme e dell’Istituto Giannina Gaslini; inoltre, gli introiti derivanti dalla vendita del volume sono destinati allo stesso Istituto Gaslini, conferendo all’iniziativa una significativa finalità culturale, sociale e benefica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna.