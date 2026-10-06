Chiavari: divieto di transito in via Romana

Nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 8:00 alle 18:00, via Romana a Chiavari sarà interessata da modifiche alla circolazione per consentire gli interventi di potatura delle palme cittadine. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori il comune ha disposto il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i tipi di veicoli. La disposizione è attiva per tutta la via. Sarà comunque sempre garantito il passaggio per i mezzi di soccorso ed emergenza.