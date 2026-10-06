Camogli: open day della scuola musicale della Banda

Desiderate imparare a suonare uno strumento? A Camogli open day della Scuola Musicale Banda “Città di Camogli – G. Puccini”. Sabato 10 ottobre dalle 15 alle 17.30 sulla Quadrata delle scuole “L. Braille” in via XX Settembre accanto al Comune (in caso di maltempo presso la sede Associazioni in via XX Settembre, 16 al 1° piano della stazione ferroviaria) sarà possibile conoscere i vari corsi di musica (fiati e percussioni) aperti a tutte le età, gli insegnanti e provare gli strumenti musicali (che vengono dati in comodato d’uso gratuito).