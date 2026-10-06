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Sabato 10 ottobre dalle 15 alle 1730|
Camogli: open day della scuola musicale della Banda
Desiderate imparare a suonare uno strumento? A Camogli open day della Scuola Musicale Banda “Città di Camogli – G. Puccini”. Sabato 10 ottobre dalle 15 alle 17.30 sulla Quadrata delle scuole “L. Braille” in via XX Settembre accanto al Comune (in caso di maltempo presso la sede Associazioni in via XX Settembre, 16 al 1° piano della stazione ferroviaria) sarà possibile conoscere i vari corsi di musica (fiati e percussioni) aperti a tutte le età, gli insegnanti e provare gli strumenti musicali (che vengono dati in comodato d’uso gratuito).
I corsi, per i già frequentanti, sono iniziati; per i nuovi iscritti nella prima settimana di novembre. Tutte le informazioni sabato o scrivendo a camoglimusics@libero.it A breve si saprà se verranno coinvolte le scuole dalla 4ª elementare e le medie,