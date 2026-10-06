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"I nostri vecchi hanno sempre fruito del lungomare"|
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Camogli: “Anche il prossimo anno ci sarà impedito l’accesso alla battigia?”
6 ottobre 2026 | 06:36
Da Tito Degregori Comitato tutela centro storico Camogli
“L’estate sta finendo . E un anno se ne va.” come cantavano i Righeira negli anni 80, ma gli aborigeni camogliesi si domandano se anche per la prossima estate sarà di fatto loro impedito di accedere al bagnasciuga come facevano i loro vecchi e sperano in un diverso adeguato comportamento da parte degli operatori.