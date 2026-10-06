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Camogli: “Anche il prossimo anno ci sarà impedito l’accesso alla battigia?”

6 ottobre 2026 | 06:36
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Camogli: &#8220;Anche il prossimo anno ci sarà impedito l&#8217;accesso alla battigia?&#8221;

Da Tito Degregori Comitato tutela centro storico Camogli

“L’estate sta finendo . E  un anno se ne va.”  come cantavano i Righeira negli anni 80, ma gli aborigeni camogliesi si domandano se anche per la prossima estate sarà di fatto   loro impedito di accedere al bagnasciuga  come facevano i loro vecchi e sperano in un diverso adeguato comportamento da parte degli operatori.

 