Calcio, il Santa Maria del Taro ha un nuovo ds: è Andrea Tallarico

Da oggi Andrea Tallarico entra a far parte della famiglia del Santa Maria del Taro nel ruolo di Direttore Sportivo.

Nel corso della sua esperienza ha ricoperto ruoli e maturato conoscenze nelle società Leivese, Caperanese 2015, Casarza e Little Club Genoa.

Una nuova figura pronta a mettere esperienza, passione e competenza al servizio dei nostri colori.