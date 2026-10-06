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Calcio, il Santa Maria del Taro ha un nuovo ds: è Andrea Tallarico

6 ottobre 2026 | 14:23
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Calcio, il Santa Maria del Taro ha un nuovo ds: è Andrea Tallarico

Da ASD Santa Maria del Taro

Da oggi Andrea Tallarico entra a far parte della famiglia del Santa Maria del Taro nel ruolo di Direttore Sportivo.
Nel corso della sua esperienza ha ricoperto ruoli e maturato conoscenze nelle società Leivese, Caperanese 2015, Casarza e Little Club Genoa.
Una nuova figura pronta a mettere esperienza, passione e competenza al servizio dei nostri colori.