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Calcio, il Santa Maria del Taro ha un nuovo ds: è Andrea Tallarico
6 ottobre 2026 | 14:23
Da ASD Santa Maria del Taro
Da oggi Andrea Tallarico entra a far parte della famiglia del Santa Maria del Taro nel ruolo di Direttore Sportivo.
Nel corso della sua esperienza ha ricoperto ruoli e maturato conoscenze nelle società Leivese, Caperanese 2015, Casarza e Little Club Genoa.
Una nuova figura pronta a mettere esperienza, passione e competenza al servizio dei nostri colori.