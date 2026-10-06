Brugnato: Fashion Weekend, con sconti fino al 70 per cento

Da Brugnato 5Terre Outlet Village

Arriva il Fashion Weekend a Brugnato 5Terre Outlet Village: due giorni tra musica, divertimento e shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet

Sabato 10 e domenica 11 ottobre un weekend dedicato allo shopping e alla musica live con una promozione speciale su una selezione di articoli nei negozi aderenti

Un nuovo fine settimana all’insegna dello shopping e delle occasioni da non perdere a Brugnato 5Terre Outlet Village, che sabato 10 e domenica 11 ottobre propone Fashion Weekend, l’iniziativa che permetterà ai visitatori di approfittare di riduzioni del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti.

Due giornate dedicate agli amanti dello shopping, con un’opportunità per rinnovare il guardaroba in vista della stagione autunnale, scegliendo tra le proposte dei numerosi brand presenti all’interno del Centro, dalla moda allo sportswear, fino a calzature e accessori, a condizioni ancora più vantaggiose.

I brand aderenti e i prodotti in promozione saranno svelati in anteprima a partire da mercoledì 7 ottobre nella pagina dedicata a Fashion Weekend sul sito di Brugnato 5Terre Outlet Village, dove sarà possibile scoprire tutte le offerte disponibili e organizzare in anticipo il proprio shopping.

Ad arricchire il programma della due giorni, sabato e domenica dalle 15 alle 19, una performance live tra voce, tastiera e il carattere inconfondibile del sax, accompagnata da un repertorio di grandi successi dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Un appuntamento all’insegna della musica e del divertimento, pensato per coinvolgere il pubblico e accompagnare le due giornate di shopping.

Per rendere ancora più agevole l’esperienza di visita, domenica 11 ottobre saranno disponibili, al costo di 5 euro, navette in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare l’area dedicata al servizio navetta sul sito del Centro.