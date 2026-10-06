Alpinismo lento/ Dal Gottero alle grandi vette delle Alpi

Da tanti anni cinque amici del Mangia Trekking organizzano sul monte Gottero, al confine fra le Regioni Emilia, Liguria e Toscana, una particolare esperienza di alpinismo lento notturno, salendo nel buio per raggiungere la vetta ed assistere insieme allo spettacolo naturale del sorgere del sole. Una iniziativa che nel corso del tempo ha riscontrato sempre maggiore partecipazione. Infatti oggi assicura, ogni volta, la puntuale presenza di oltre un centinaio di escursionisti, confermandosi quale importante tradizione del territorio. Una tradizione nata dall’amicizia e dalla passione per la la vita all’aria aperta e negli spazi naturali. Nel tempo, questa passione ha portato il piccolo gruppo anche sulle grandi cime alpine. Nel corso del 2026, tre di loro, Filippo Alinovi, Fausto Conti e Luca Campodonico, di Varese Ligure, hanno raggiunto 5 importanti mete oltre i 4000 metri. Nello specifico sono saliti sul massiccio del monte Rosa conquistando, il Breithorn (m.4164), il Polluce (m.4092), il Castore (m.4228), la Punta Gnifetti (m.4554) e poi il Gran Paradiso (m.4061).