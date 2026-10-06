Allerta gialla per temporali: dalle 12 alle 24 di domani, mercoledì 7

In queste ore una vasta area depressionaria presente sulla Penisola Iberica si sta spostando verso l’Italia, mentre una goccia di aria fredda in quota sull’Italia settentrionale ha già favorito i primi rovesci nella serata di ieri. Si tratta dei primi segnali di un peggioramento più strutturato, scandito da diverse fasi non sempre identificate in maniera concorde dalla modellistica previsionale che inizierà a manifestarsi dalla giornata di mercoledì.

L’avvicinamento della perturbazione richiamerà verso la Liguria aria molto umida: da mercoledì mattina sono attese le prime precipitazioni sul Ponente, di carattere più temporalesco. I fenomeni più intensi sembrano destinare a restare confinati in mare, ma determinante sarà l’azione dello scirocco e della tramontana che andranno ad interagire, determinando l’esatta posizione dei temporali più forti, che non si esclude possano interessare anche la terraferma, con piogge intense, raffiche di vento e conseguenti effetti al suolo.