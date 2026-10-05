Tiro con l’arco / Sportivi tigullini campioni negli Stati Uniti

Tigullio grande protagonista ai campionati mondiali di tiro di campagna e 3d (discipline che prevedono 24 piazzole con presenza di dislivelli e distanze che vanno dai 5 ai 60 metri) che si sono disputati a Yankton (Usa) tra fine settembre ed inizio ottobre. Ennesimo titolo mondiale per la zoagliese Cinzia Noziglia nella categoria mixed team arco nudo che nella stessa manifestazione ha raccolto anche l’argento con la squadra 3d. Nella categoria ricurvo under 21 grande prestazione per Jacopo Azzoni nuovo campione mondiale individuale e bronzo a squadre. La giovanissima Anna Callegari arriva ottava nella stessa categoria al femminile. Il ritorno alle competizioni internazionali per Alessio Noceti si conclude con un buon 12 posto nella categoria senior arco nudo. Prossimo appuntamento per gli arcieri tigullini (presenti Lucia Pastorino e Alessio Foglietta) la european run archery Cup, competizione che combina corsa e tiro con l’arco.