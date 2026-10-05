Sori: al Club Vela festa delle scuole di burraco di Recco e Sori

Una vera festa degli allievi, all’insegna del burraco, dell’amicizia e dello stare insieme. Ieri, domenica 4 ottobre, al Club Vela di Sori si è svolto il torneo riservato agli allievi che negli ultimi anni hanno frequentato le scuole di burraco di Recco e Sori. Un progetto che continua a crescere: con gli iscritti al nuovo corso, attualmente ancora in svolgimento, sono ormai 182 le persone che hanno aderito negli anni alla scuola di burraco, dando vita a una comunità aperta a tutti, nella quale il gioco è diventato soprattutto un’occasione per incontrarsi, stare insieme e fare nuove amicizie. Una comunità che ormai si ritrova abitualmente il giovedì sera alla Croce Verde di Recco o al Club Vela di Sori.

Il progetto era nato da un’idea di Vittorio Mantero, insieme al presidente della Croce Verde di Recco Andrea Revello, con un obiettivo molto semplice: insegnare il burraco, ma soprattutto creare occasioni di socialità e aggregazione. Un’intuizione che è andata ben oltre ogni aspettativa iniziale. La giornata di Sori è stata vissuta con grande partecipazione e con il giusto spirito agonistico. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la coppia Rubina Marotti e Debora Puggelli; al secondo posto si sono classificati Mariella Cavassa e Gianna Mezzano, mentre sul terzo gradino del podio sono salite le ormai “mitiche” sorelle Bocchino Barbara e Marina, che spesso ritroviamo tra le protagoniste e sul podio dei tornei. Il torneo è stato organizzato nei minimi dettagli da Jolly & Pinelle Eventi, insieme a Piero Cardone, presidente del Club Vela di Sori, che ha ospitato la manifestazione. Al termine Vittorio Mantero ha ricordato il prossimo importante appuntamento di Jolly & Pinelle Eventi: “Burraco del Cuore”, in programma a Recco il 29 novembre. Il ricavato della manifestazione sarà destinato ad Alef ODV, associazione creata dal dott. Carlo Melani, che gestisce un ambulatorio odontoiatrico solidale offrendo cure dentistiche alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà. Un nuovo appuntamento nel quale burraco e solidarietà torneranno a incontrarsi, proseguendo quello spirito che ha caratterizzato fin dall’inizio questa esperienza: giocare, stare insieme, creare nuove amicizie e, quando possibile, aiutare chi ne ha bisogno.