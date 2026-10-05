Sestri: tutti i premiati al Concorso “O Leûdo”

Dall’Associazione Culturale O Leûdo

Domenica 4 Ottobre 2026, a partire dalle ore 10, presso l’Hotel Due Mari di Sestri Levante, si è svolta la premiazione dei vincitori e dei Nonni, nell’ambito della 38^ edizione del concorso Ricerca nelle Scuole, che quest’anno comprendeva la nuova Sezione di Poesia e Prosa in Genovese e Dialetti liguri, risevata ai concorrenti maggiorenni anche non studenti. La cerimonia, condotta dall’ amico Maurizio “Miro” Gatti, è iniziata con i saluti del nostro Presidente Vinicio Raso; sono seguiti gli interventi: dell’ Assessore alla Cultura Maura Caleffi, del Consigliere Regionale Giovanni Boitano in rappresentanza del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, di Giovanni Stagnaro, Sindaco di Casarza Ligure e Consigliere della Città Metropolitana di Genova, e del Presidente della Consulta ligure Giorgio Oddone. Era presente anche “Nonno” Emilio Padovani di Imola (Bo), che abbiamo premiato nel 2021, creatore del “Giardino dei dinosauri di sasso” e il cui Leudosauro in pietra si trova tuttora collocato nel giardino dell’ Hotel Due Mari. Ad Emilio, che quando può ritorna a trovarci alla nostra Festa dei Nonni, O Leûdo ha consegnato un riconoscimento in segno di affetto e stima.

Mentre ai vincitori sono stati assegnati: targhe, coppe, attestati, materiale didattico ed il Premio speciale San Francesco d’Assisi (200 euro), offerto dalla Famiglia Raso di Genova al primo classificato delle Scuole Medie, in occasione della ricorrenza dell’ottavo Centenario del Trapasso del Santo Patrono d’Italia.

Di seguito, riportiamo i nomi dei premiati:

A) Scuola Elementare di Zuccarello (Sv) – Classe 4a: – Premio collettivo per l’opera di gruppo Interviste ai nonni

B) Scuola Media Giovanni Descalzo / Sestri Levante (Ge) – Classe 1a/D:

1) Mishel Mori

2) Arianna Pittaluga

3) Federico Lorenzatti

D) Poesia e Prosa in Genovese e Dialetti liguri:

1) Sâto into Pasòu, di Noemi Castagnola / Sestri Levante – Riva Trigoso (Ge)

2) Il segreto della Meisoa (madia), di Andreina Solari / Leivi (Ge)

3) A Goæra in Ciassa Cavour a Zena, di Pietro Costantini / Genova

Inoltre, sono stati assegnati i seguenti Riconoscimenti:

– Premio Amelia Torchiana Merello (Medaglia d’oro offerta dalla Famiglia Merello di Sestri Levante), assegnato all’opera Il segreto della Meisoa (madia), di Andreina Solari, seconda classificata nella Sezione Poesia e Prosa in Genovese e Dialetti liguri;

– Premio In memoria del Prof. David Bixio (Targa offerta dalla Famiglia Bixio di Sestri Levante), assegnato al Prof. Fulvio Balmelli: Ricercatore della Biofisica applicata, della Medicina integrata e delle Biotecnologie non invasive. Dal 2003 dirige il centro “Biomedic”, in provincia di Como, punto di riferimento internazionale per la Medicina Integrata, dove coordina Medici specialisti e Ricercatori; ha ideato diverse tecnologie innovative ed una gamma di biotecnologie indirizzate al mondo della medicina e del benessere. E’ stato nominato due volte al Premio Nobel per la Pace;

– Premio Medaglia del Presidente del Senato, conferito a Paola Gasparini, Segretaria dell’ Associazione Culturale O Leûdo, per il costante impegno dedicato al sodalizio.

Nonni dell’Anno 2026:

– Giuliana ALGERI, Sestri Levante (Ge). Storico dell’ Arte medioevale e moderna, Ricercatore e qualificata scrittrice. Nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli di: Funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria; Dirigente storico dell’arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in qualità di Soprintendente per i Beni Artistici e Storici delle province di Mantova, Cremona, Brescia e Direttore del Museo di Palazzo Ducale di Mantova; Soprintendente per i Beni Artistici e Storici della Liguria. In oltre cinquanta anni, le sue ricerche si sono indirizzate principalmente verso la Cultura artistica dell’Italia settentrionale, con riferimento soprattutto a: Liguria, Lombardia e Veneto. E’ autrice di oltre 130 pubblicazioni che comprendono, nello specifico, Sestri Levante e la zona del Tigullio.

– Roberto MORGANTINI – Bologna. Da molto tempo si dedica al recupero delle persone fragili e bisognose di aiuto, nella convinzione di ricevere, da chi sta peggio di lui, più di quello che riesce a donare; ha creato un modello di solidarietà civile, attraverso la fondazione di quattro Cucine Popolari dove vengono distribuiti 600 pasti al giorno, grazie alla significativa opera di volontariato prestata anche dai giovani e dagli studenti.

– Enrico ROVEGNO – Chiavari (Ge). Scrittore, critico letterario, insegnante, vicepresidente e bibliotecario della Società Economica di Chiavari; socialmente e culturalmente molto impegnato, ha rappresentato e tuttora rappresenta un prestigioso modello educativo, per le sue elevate competenze, soprattutto per quanto attiene alla custodia del sapere e della memoria, alla salvaguardia e trasmissione della conoscenza.