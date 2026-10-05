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Venerdì 9 ottobre|
‘Santa’: incontro con “Il Meteorologo Ignorante”
Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure
Il Comune di Santa Margherita Ligure è lieto di annunciare l’ incontro pubblico con Gianfranco Saffioti, in arte Il Meteorologo Ignorante. L’appuntamento sarà venerdì 9 ottobre alla Casa del Mare.
Due i momenti in cui si articolerà l’evento: dalle 17.00 iniziative e merenda per bambini e ragazzi, con distribuzione di un albo di quattro “meteoracconti” illustrati curato dalla Scuola internazionale di Comics di Genova. Alle 18.30, quindi, la conferenza aperta al pubblico su meteo, allerte e previsioni al tempo del cambiamento climatico.
A fare gli onori di casa sarà il Sindaco, Guglielmo Caversazio: “Per istituzioni, scuole e famiglie, vivere in un’epoca di cambiamenti climatici globali significa trasmettere alle nuove generazioni concetti antichi e nuovi allo stesso tempo, che attengono sia alla conoscenza del territorio e alla comprensione dei fenomeni atmosferici, sia a moderni strumenti di analisi e a pratiche di cittadinanza attiva. Il “Meteorologo Ignorante” è la persona giusta per introdurre giovani e non più giovani ai principi del clima. Anche attraverso la sua opera di informazione, abbiamo compreso come la conoscenza dei fenomeni sia oggi il presupposto della prevenzione, concetto che non deve più essere letto come un’idea astratta, ma come un insieme di comportamenti da apprendere e rispettare.”