‘Santa’: incontro con “Il Meteorologo Ignorante”

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco, Guglielmo Caversazio: “Per istituzioni, scuole e famiglie, vivere in un’epoca di cambiamenti climatici globali significa trasmettere alle nuove generazioni concetti antichi e nuovi allo stesso tempo, che attengono sia alla conoscenza del territorio e alla comprensione dei fenomeni atmosferici, sia a moderni strumenti di analisi e a pratiche di cittadinanza attiva. Il “Meteorologo Ignorante” è la persona giusta per introdurre giovani e non più giovani ai principi del clima. Anche attraverso la sua opera di informazione, abbiamo compreso come la conoscenza dei fenomeni sia oggi il presupposto della prevenzione, concetto che non deve più essere letto come un’idea astratta, ma come un insieme di comportamenti da apprendere e rispettare.”