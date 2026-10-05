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Su proposta della polizia locale|
‘Santa’: in via Garibotti disposto il limite di 30 chilometri orari
Da comunicazione comune Santa Margherita Ligure
il Comando di Polizia Locale, in accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto il limite dei 30 km/h su tutta Via Garibotti.
Dichiara il sindaco, Guglielmo Caversazio: “Il provvedimento nasce da un’esigenza supplementare di sicurezza dovuta all’importanza della via, che conduce al principale impianto sportivo cittadino. Purtroppo abbiamo rilevato un’eccessiva velocità che ci ha indotto ad adottare questa misura nell’interesse dei nostri concittadini”.
L’ ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal giorno dell’avvenuta installazione dell’apposita segnaletica stradale.
L’anno prossimo sarà inoltre installato, sempre in Via Garibotti, un impianto semaforico a chiamata che aumenterà ulteriormente i livelli di tutela per i pedoni.