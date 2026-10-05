‘Santa’: “Giornata di amicizia fra Europa e Americhe”, omaggio a Colombo

Il 10 ottobre 2026 alle ore 16.30 si svolgerà a Santa Margherita Ligure la manifestazione “Celebrazione della scoperta dell’America da parte del navigatore Cristoforo Colombo – giornata di amicizia fra Europa e Americhe” con il tradizionale corteo che partirà dalla fontana di Cristoforo Colombo e a seguire manifestazione presso l’Anfiteatro Umberto Bindi. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Gente di Liguria” con il patrocinio e contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, con il patrocinio del Consolato Generale del Messico in Milano e dell’Associazione “Liguri nel Mondo”.

Il personaggio di Cristoforo Colombo sarà interpretato come tutti gli anni da Luigi Mario Clementi e quello di Rodrigo de Triana da Luciano De Angelis.