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Sabato 10 alle 16.30|
‘Santa’: “Giornata di amicizia fra Europa e Americhe”, omaggio a Colombo
Da Associazione “Gente di Liguria”
Il 10 ottobre 2026 alle ore 16.30 si svolgerà a Santa Margherita Ligure la manifestazione “Celebrazione della scoperta dell’America da parte del navigatore Cristoforo Colombo – giornata di amicizia fra Europa e Americhe” con il tradizionale corteo che partirà dalla fontana di Cristoforo Colombo e a seguire manifestazione presso l’Anfiteatro Umberto Bindi. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Gente di Liguria” con il patrocinio e contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, con il patrocinio del Consolato Generale del Messico in Milano e dell’Associazione “Liguri nel Mondo”.
Il personaggio di Cristoforo Colombo sarà interpretato come tutti gli anni da Luigi Mario Clementi e quello di Rodrigo de Triana da Luciano De Angelis.
Si ringraziano per la partecipazione e collaborazione: Associazione “Radici del Mondo”, Grupo Folclorico “Munay Bolivia”, Grupo de baile “Baila con Emily”, Gruppo Storico di Rapallo, Comitato Festa della Primavera SML, Gruppo Fieschi di Roccatagliata, Gruppo Storico “Flos Duellatorum.
Quest’anno gli stacchi musicali saranno eseguiti dal “Gruppo quartetto Miramare 416 della Scuola Media V.G.Rossi di Santa Margherita Ligure – diretto dal Prof. Fabio Fabbri.