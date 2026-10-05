Rezzoaglio: centauro 50enne in prognosi riservata con Drago al San Martino

Un motociclista cinquantenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino per un trauma cranico: la prognosi è riservata. L’incidente alle 15.48 lungo la statale 586 della Val d’Aveto in Comune di Rezzoaglio. La moto è entrata in collisione con un furgone Mercedes. Sul posto la Croce Rossa di Rezzoaglio e i vigili del fuoco. Data la gravita della situazione e la distanza per raggiungere l’ospedale, dall’aeroporto di Sestri Ponente è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha raggiunto Rezzoaglio, preso il ferito a bordo e trsportato al San Martino. I carabinieri di Sestri Levante sono intervenuti per accertare dinamica, motivi e eventuali responsabilità di terzi.