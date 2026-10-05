Pallanuoto / Chiavari: il ritorno tra i giganti, Brescia trema e ora c’è la Pro Recco

A diciotto anni di distanza dall’ultima presenza nel massimo campionato, la Chiavari Nuoto è tornata a calcare il palcoscenico della Serie A1. Nel weekend la piscina Ravera di Largo Pessagno è tornata a respirare l’atmosfera dei grandi appuntamenti, regalando alla città un momento di profondo valore sportivo e simbolico. Il ritorno nella massima categoria rappresenta un segnale fondamentale per Chiavari e per tutto il Tigullio: la testimonianza di una tradizione che punta a riaffermarsi con forza ai vertici nazionali, riportando i colori verdeblù a competere ai livelli che gli competono.