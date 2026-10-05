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Un grande esordio|
Pallanuoto / Chiavari: il ritorno tra i giganti, Brescia trema e ora c’è la Pro Recco
A diciotto anni di distanza dall’ultima presenza nel massimo campionato, la Chiavari Nuoto è tornata a calcare il palcoscenico della Serie A1. Nel weekend la piscina Ravera di Largo Pessagno è tornata a respirare l’atmosfera dei grandi appuntamenti, regalando alla città un momento di profondo valore sportivo e simbolico. Il ritorno nella massima categoria rappresenta un segnale fondamentale per Chiavari e per tutto il Tigullio: la testimonianza di una tradizione che punta a riaffermarsi con forza ai vertici nazionali, riportando i colori verdeblù a competere ai livelli che gli competono.
All’esordio stagionale, i ragazzi di mister Luccianti hanno subito dimostrato di poter stare a questo livello, tenendo testa ai vicecampioni d’Italia dell’AN Brescia e cedendo soltanto nel finale per 11-13 al termine di una gara combattuta colpo su colpo. Un punto di partenza solido in vista di un altro appuntamento di grande fascino: sabato 10 ottobre la squadra sarà infatti impegnata nel derby ligure in trasferta contro la Pro Recco. Una sfida sulla carta proibitiva, ma che la Chiavari Nuoto affronterà con la consapevolezza di essere tornata, a pieno titolo, tra i grandi.