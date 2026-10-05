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"La dignità dell'abitare non è un privilegio"|
Lettere/ Auguri a Renzo Piano e l’invito a progettare una casa di comunità per anziani”
Da Daniela Seminatore
Dopo gli auguri per gli ottantanove anni di Renzo Piano, vorrei esprimere un desiderio da lettore ligure. Il nostro celebre concittadino, che ha donato alla Liguria il ponte San Giorgio e al mondo interi quartieri e musei di valore inestimabile, potrebbe rivolgere il suo sguardo anche agli anziani con una pensione modesta, che nella nostra regione — una delle più anziane d’Italia — sono tantissimi e troppo spesso invisibili.
Immagino edifici nuovi, o vecchie strutture restituite a nuova vita: complessi ad alta efficienza energetica, accessibili e pensati per far convivere giovani e anziani. Non una casa di riposo, ma una vera comunità fondata sullo scambio reciproco. I giovani si occuperebbero delle commissioni, della spesa, delle incombenze burocratiche e di rappresentare i più anziani nelle riunioni di condominio; gli anziani, dal canto loro, potebbero accogliere i bambini, insegnare lavori artigianali o nozioni pratiche, leggere storie ad alta voce e tramandare un patrimonio culturale di esperienze che altrimenti andrebbe perduto.
In questo patto nessuno sarebbe un peso e nessuno riceverebbe carità: ciascuno darebbe ciò che ha e sa fare, ricevendo in cambio ciò di cui ha bisogno. Sarebbe l’antidoto più concreto alla solitudine, una delle grandi piaghe silenziose del nostro tempo.
Se un architetto genovese di fama mondiale firmasse un progetto di questo genere, dimostrerebbe che la dignità dell’abitare non è un privilegio per pochi, aprendo una strada del tutto nuova per l’edilizia sociale: costruire spazi che uniscano le generazioni anziché separarle. Magari partendo proprio da Genova.
Grazie per l’attenzione.
Foto: il ponte San Giorgio progettato da Renzo Piano