Informazione: “Stop alla censura sulle notizie ritenute scomode”. Un presidio

La protesta è organizzata dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dall’Associazione Ligure Giornalisti e dal Gruppo Cronisti Liguri.

Da qualche mese in Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, le forze dell’ordine censurano volutamente nei loro resoconti quotidiani fatti di cronaca come i furti, le rapine, le truffe agli anziani, le violenze sessuali e gli accoltellamenti. Lo fanno, a loro dire, perché queste notizie, pubblicate sulla stampa, creano “allarme sociale”. Ai cronisti, oltre a essere vietato l’ingresso nelle caserme, nelle questure e nei distretti di polizia, vengono fornite unicamente le notizie relative ai controlli dei pattuglioni. Questo costituisce una grave violazione dell’articolo 21 della Costituzione, che recita espressamente: “La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure”.