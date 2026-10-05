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Il 19 ottobre alle ore 10:30 sit-in davanti alla prefettura|
Informazione: “Stop alla censura sulle notizie ritenute scomode”. Un presidio
Dall’Ordine e dall’associazione Ligure dei giornalisti
Il 19 ottobre alle ore 10:30 sit-in dei giornalisti liguri davanti alla Prefettura per chiedere il rispetto dell’articolo 21 sulle libertà di stampa. Notizie nascoste ai cronisti “per non destare allarme sociale”.
Genova. Il 19 ottobre, alle ore 10:30, i giornalisti liguri scenderanno in piazza per dire basta a una nuova stagione di bavagli e censure che lede il diritto dei cittadini, sancito dalla Costituzione, di conoscere i fatti che accadono nelle loro città.
La protesta è organizzata dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dall’Associazione Ligure Giornalisti e dal Gruppo Cronisti Liguri.
Da qualche mese in Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, le forze dell’ordine censurano volutamente nei loro resoconti quotidiani fatti di cronaca come i furti, le rapine, le truffe agli anziani, le violenze sessuali e gli accoltellamenti. Lo fanno, a loro dire, perché queste notizie, pubblicate sulla stampa, creano “allarme sociale”. Ai cronisti, oltre a essere vietato l’ingresso nelle caserme, nelle questure e nei distretti di polizia, vengono fornite unicamente le notizie relative ai controlli dei pattuglioni. Questo costituisce una grave violazione dell’articolo 21 della Costituzione, che recita espressamente: “La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure”.
Oltre a ciò, le stesse forze dell’ordine in Liguria negano sistematicamente di fornire ai giornalisti il nominativo dell’avvocato difensore della persona arrestata o indagata, con una palese violazione del diritto alla presunzione d’innocenza.
Alla manifestazione è stata annunciata la partecipazione di: Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa; nonché di rappresentanti del mondo dell’avvocatura, del sindacato e della magistratura.
Previsti gli interventi, tra gli altri, di Tommaso Fregatti, presidente OdG Liguria; Andrea Leoni, vicepresidente OdG Liguria; Matteo Dell’Antico, segretario ALG Liguria; Milena Arnaldi, presidente ALG Liguria; e Katia Bonchi, presidente GCL.
Trattandosi di una manifestazione importante per la categoria, che coinvolge tutto il territorio ligure, si richiede la massima partecipazione.