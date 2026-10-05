Ciclismo/Chiavari: grande podio per Andrea Raccagni Noviero alla Coppa Agostoni

Andrea Raccagni Noviero continua a portare in alto il nome di Chiavari. Il giovane ciclista, dopo aver entusiasmato la sua città durante il passaggio del Giro d’Italia, lo scorso maggio, prosegue il suo percorso di crescita conquistando un ottimo terzo posto alla Coppa Agostoni 2026. La storica corsa brianzola, giunta alla sua 79esima edizione, si è svolta domenica 4 ottobre e ha visto il nostro atleta salire sul terzo gradino del podio. Un risultato che conferma la crescita del 22enne che continua così a regalare grandi emozioni alla città, confermando un talento in costante ascesa e un futuro brillante.