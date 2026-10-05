Chiavari: tutto esaurito per i lettini a Marina Giulia e il servizio prosegue fino a novembre

Le belle giornate e il clima ancora mite hanno fatto registrare il tutto esaurito sulla spiaggia di Marina Giulia anche durante il primo weekend di ottobre, dove resta attivo il servizio di noleggio lettini organizzato dal Comune quest’estate. I riscontri positivi hanno spinto l’amministrazione a prolungare il servizio per tutto il mese di ottobre, accompagnando la città fino a novembre. Chiavari continua così a godersi il suo mare e a valorizzare il litorale anche nei mesi che condicono verso la stagione invernale.