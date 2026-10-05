Chiavari: la Diocesi celebra la Giornata mondiale Migranti e Rifugiati

La Giornata mondiale Migranti e rifugiati sarà celebrata in Diocesi domenica 11 ottobre.

Appuntamento dalle ore 10:00 in piazza Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. La giornata sarà animata con balli e canti tradizionali e saranno allestiti gli stand di alcuni Paesi presenti sul territorio.

Alle 16:00 un momento di riflessione attraverso lo spettacolo dal titolo “Custodi della vita”, ricordando gli 800 anni dalla morte di San Francesco e il tema indicato dal Papa per la giornata “Anche uno solo di questi bambini”, “esprimendo sollecitudine verso i minori coinvolti nell’esperienza migratoria e richiamando il dovere di accogliere ciascuno di loro come insegna il Vangelo” spiega Rita Compagnoni, Direttrice dell’Ufficio per la Pastorale dei migranti. La conclusione sarà affidata al vescovo Devasini.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Chiavari.