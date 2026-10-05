Chiavari: incontro formativo su eredità e testamento

Mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 16 alle ore 17.30, si terrà il settimo appuntamento del ciclo “Incontri formativi e di aggiornamento per proprietari”, promosso dall’Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia di Chiavari. L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Associazione, nel Salone “Dario Casassa”, in piazza N.S. dell’Orto 29/4 a Chiavari, e sarà dedicato a un tema di particolare interesse per proprietari e famiglie: “La successione ereditaria: forme di testamento”. Nel corso dell’appuntamento verranno approfonditi gli aspetti principali legati alla successione ereditaria, con particolare attenzione alle diverse forme di testamento previste dall’ordinamento e alle relative caratteristiche. L’argomento sarà illustrato dall’avvocato Daniele Rovelli, consulente dell’Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia, Delegazione di Chiavari, e dall’avvocato Enrico Razzaboni, che accompagneranno i partecipanti nell’analisi dei principali aspetti giuridici della materia. La partecipazione in presenza è gratuita e sarà riservata a un numero massimo di circa 40 persone, previa iscrizione da effettuarsi tramite e-mail all’indirizzo apechiavari@apegeconfedilizia.org.