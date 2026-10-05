Chiavari: Giornata mondiale della Salute Mentale, le iniziative dell’Asl4

Chiavari, Carasco e Leivi

Comunicato stampa 5 ottobre 2026

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, l’Azienda Tutela della Salute Liguria promuove, in tutta la regione, iniziative per sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico.

L’Asl 4 Tigullio aderisce alla ricorrenza con due appuntamenti aperti alla cittadinanza e agli operatori sanitari, in collaborazione con il Distretto Lions 108 IA2, il Comune di Chiavari e la Fondazione Onda.

Venerdì 9 ottobre 2026, i professionisti della S.C. Salute mentale, diretta dal dottor Paolo Severino, saranno a disposizione per eseguire 2 visite psicologiche e 4 visite psichiatriche, su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero 0185/329336, dal 6 all’8 ottobre 2026, dalle 9 alle 17.

Sabato 10 ottobre 2026, l’appuntamento è all’auditorium San Francesco di Chiavari (via Entella, 7) dove si svolgerà il convegno “Nessuno escluso. Diritti, culture e nuove frontiere della salute mentale globale”, aperto alla cittadinanza.

L’evento inizierà alle 8 con la registrazione dei partecipanti e proseguirà secondo il seguente programma:

– Ore 8.30 Apertura del convegno e saluti delle autorità;

– Ore 9.00 “Diritti umani e accesso alle cure su scala globale: come le disuguaglianze socio-economiche influenzano la salute mentale nel mondo. Il superamento dello stigma e l’approccio dell’OMS per garantire il supporto psicologico e psichiatrico come diritto umano fondamentale”, dott. Norberto Miletto;

– Ore 9.45 “Non ci si ammala da soli. Il ruolo delle culture e delle comunità nel produrre sofferenza e favorire la cura”, dott. Paolo Severino;

– Ore 10.30 Domande e discussioni, modera la dott.ssa Olga Sofia Schiaffino;

– Ore 11.00 “Dal micro al macro. Modelli di community care dove il servizio pubblico collabora con le associazioni per creare percorsi di cura continui, personalizzati e non istituzionalizzanti”, dott.ssa Olga Sofia Schiaffino, assistente sanitario Stefano Chiesa.

L’evento è rivolto anche a medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, assistenti sociali, tecnici della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e psicologi e riconosciuto ai fini della formazione permanente (4 crediti ECM).

Al termine del convegno, sarà presentato il libro “Non smettere di lottare” di Martina O. La giornata si concluderà infine con il concerto “Fuori dal silenzio” della band Mauce and The Foolish, presentato da Marco Gotelli, che si svolgerà dalle ore 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero. La cittadinanza è invita a partecipare.

Le attività sono inserite nel programma di iniziative promosse dalla Fondazione Onda ETS per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e per favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.