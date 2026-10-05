Camogli e Rapallo: Teatro, arriva la stagione dei ragazzi

Teatro Sociale di Camogli

Sono gli 10 spettacoli, con l’apertura inaugurale affidata a Pierino e il lupo (22 novembre), dove Gek Tessaro rilegge l’opera di Prokofiev con illustrazioni eseguite dal vivo. Segue il giorno successivo (23 novembre) I Bestiolini di Gek Tessaro un racconto poetico tra fili d’erba, dedicato alla primissima infanzia. L’inquietudine dell’adolescenza viene indagata da Q come scuola (3 dicembre) attraverso la storia di una ragazza ribelle che mette in discussione il sistema. Nel periodo natalizio vanno in scena Into the magic – Campani canta Disney (27 dicembre), un grande concerto dal vivo tra i classici dell’animazione da Il Re Leone a Encanto, e Pimpa – il musical a pois (29 dicembre), firmato da Altan ed Enzo d’Alò, che propone l’inaspettato incontro musicale tra la cagnolina a pois e William Shakespeare. ll 2027 prosegue con Giardiniere dei sogni (24 gennaio), messa in scena che avvicina i bambini alla meraviglia della lettura. Per il Giorno della Memoria è in cartellone Armando, lettere resistenti ( 27 gennaio), la vera storia del maestro e partigiano genovese Armando Vezzelli ricostruita dal figlio, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Si prosegue con A come Alice (21 febbraio e lunedì 22 febbraio), nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova diretta da Elena Dragonetti per rileggere Lewis Carroll . Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, chiudono la stagione a Camogli, l’inchiesta civica e teatrale M/T Moby Prince 3.0 (8 marzo), che ripercorre la tragedia navale del 1991 cercando risposte tra documenti e testimonianze, e Storia di un sì della Compagnia (20 aprile), incentrata sul tema del consenso e dell’educazione affettiva.

Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo

Il cartellone allestito presso il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita 5 spettacoli. Si parte con OFF LINE di Klaus Saccardo (mercoledì 25 novembre), un lavoro che esplora le dinamiche di isolamento indotto dalle nuove tecnologie digitali. Segue Amanda Sandrelli in Dirò la verità, vi prego, sull’Amore (4 dicembre), un affascinante viaggio filosofico attorno ai testi di Platone introdotti da Mauro Bonazzi. Nel mese di febbraio va in scena Millemila baci di Elena Dragonetti ( 7 febbraio), che pone l’accento sulla forza dell’ascolto e dei gesti gentili durante la crescita. In primavera si riprende con In…segnami il silenzio (11 aprile), che utilizzando teatro, danza e Lingua dei Segni (LIS) avvicina il pubblico alla ricchezza della diversità. Conclude la rassegna rapallese Cache Cache (18 e 19 aprile), spettacolo di teatro di figura che invita i bambini dai 3 ai 6 anni a esplorare una stanza magica e senza tempo.