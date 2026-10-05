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Calcio, al Broccardi la Sammargheritese vince contro il Vallescrivia
Dall’ACD Sammargheritese 1903
Sammargheritese – Vallescrivia 2-1 Reti: 16º Marrale M., 75º Tomè.
La Sammargheritese di Mister Giacobbe vince la difficilissima sfida contro il Vallescrivia e lo fa dominando con una grande prestazione nel primo tempo e sapendo soffrire da squadra nel secondo. Prima frazione quasi perfetta per gli arancioni, attenti e impenetrabili dietro, con il muro invalicabile Ditillo-Chiappe-Vaccarezza e travolgenti sulle fasce grazie alle continue incursioni di Sinatra ma soprattutto di Virtuosi, incontenibile a destra, che con grande qualità e precisione ha sfornato una quantità innumerevole di cross. Orange che al 16º passano in vantaggio grazie a Mattia Marrale che, sul filo del fuorigioco, sfrutta un’indecisione difensiva per superare un difensore e battere a rete tra le proteste ospiti. E se il Vallescrivia, nervoso e poco lucido, non riesce ad impensierire Chiappe e compagni, la Samm è ancora pericolosa soprattutto sui corner e con le occasioni capitate sui piedi ancora di Mattia Marrale, Sacco e Tomè.
Nella ripresa, il Vallescrivia entra in campo con un altro piglio: prova a reagire rendendosi pericolosa sui piazzati e colpendo un palo con Ranasinghe, ma grazie e soprattutto alle invenzioni illuminanti di Fassone. Ma è la Samm che nel momento migliore ospite, trova il 2-0 con Tomè.
Gli ospiti non ci stanno trascinati dalle giocate di Fassone che oltre a confezionare assist poco sfruttati dai compagni, colpisce una traversa sul cui sviluppo arriva il gol di Sgambelluri all’84º che accorcia le distanze. A questo punto il Vallescrivia si proietta arrembante in avanti ed è ancora Fassone da calcio di punizione a colpire stavolta traversa-riga di porta. La Samm resiste e nonostante un paio di brividi finali, gestisce con attenzione anche il recupero infinito e porta a casa altri 3 punti di vitale importanza.