Calcio, al Broccardi la Sammargheritese vince contro il Vallescrivia

La Sammargheritese di Mister Giacobbe vince la difficilissima sfida contro il Vallescrivia e lo fa dominando con una grande prestazione nel primo tempo e sapendo soffrire da squadra nel secondo. Prima frazione quasi perfetta per gli arancioni, attenti e impenetrabili dietro, con il muro invalicabile Ditillo-Chiappe-Vaccarezza e travolgenti sulle fasce grazie alle continue incursioni di Sinatra ma soprattutto di Virtuosi, incontenibile a destra, che con grande qualità e precisione ha sfornato una quantità innumerevole di cross. Orange che al 16º passano in vantaggio grazie a Mattia Marrale che, sul filo del fuorigioco, sfrutta un’indecisione difensiva per superare un difensore e battere a rete tra le proteste ospiti. E se il Vallescrivia, nervoso e poco lucido, non riesce ad impensierire Chiappe e compagni, la Samm è ancora pericolosa soprattutto sui corner e con le occasioni capitate sui piedi ancora di Mattia Marrale, Sacco e Tomè.

Nella ripresa, il Vallescrivia entra in campo con un altro piglio: prova a reagire rendendosi pericolosa sui piazzati e colpendo un palo con Ranasinghe, ma grazie e soprattutto alle invenzioni illuminanti di Fassone. Ma è la Samm che nel momento migliore ospite, trova il 2-0 con Tomè.