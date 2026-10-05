Avegno: la Società Nostra Signora del Rosario di Salto ha compiuto 90 anni

La Società Nostra Signora del Rosario di Salto nasce il 4 ottobre 1936 dall’unione della Società Nostra Signora della Salute, fondata nel 1897, e la Società di Mutuo Soccorso Sant’Antonio del 1913, quindi, oggi compie 90 anni. Come tradizione Don Guido Salluard ha celebrato la Santa Messa nei locali sociali ricordando tutti i soci defunti. Al termine, la presidente Marina Demarchi ha consegnato una targa al più anziano del Paese: al sig. Eugenio Pellerano del 1938, che per problemi di salute non ha potuto presenziare; ne ha fatto le veci la figlia Mirella e la nipote Sonia. La giornata è proseguita con un pranzo che ha proposto un menu con piatti delle diverse regioni italiane: asado, battolli, caponatta siciliana e bonet piemontese… la mostra “Salto creativo” con ceramiche, acquarelli, borse, oggetti in tessuto ha concluso una festa che è iniziata ieri con cena e karaoke.

Un po’ di stanchezza, ma tanta soddisfazione tra i volontari della Società che vanno dagli 80 ai 6 anni e che insieme portano avanti le tradizioni e lo spirito di comunità.