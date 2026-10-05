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Una targa a Eugenio Pellerano, classe 1938|
Avegno: la Società Nostra Signora del Rosario di Salto ha compiuto 90 anni
Dal Consiglio della Società Nostra Signora del Rosario di Salto
La Società Nostra Signora del Rosario di Salto nasce il 4 ottobre 1936 dall’unione della Società Nostra Signora della Salute, fondata nel 1897, e la Società di Mutuo Soccorso Sant’Antonio del 1913, quindi, oggi compie 90 anni. Come tradizione Don Guido Salluard ha celebrato la Santa Messa nei locali sociali ricordando tutti i soci defunti. Al termine, la presidente Marina Demarchi ha consegnato una targa al più anziano del Paese: al sig. Eugenio Pellerano del 1938, che per problemi di salute non ha potuto presenziare; ne ha fatto le veci la figlia Mirella e la nipote Sonia. La giornata è proseguita con un pranzo che ha proposto un menu con piatti delle diverse regioni italiane: asado, battolli, caponatta siciliana e bonet piemontese… la mostra “Salto creativo” con ceramiche, acquarelli, borse, oggetti in tessuto ha concluso una festa che è iniziata ieri con cena e karaoke.
Un po’ di stanchezza, ma tanta soddisfazione tra i volontari della Società che vanno dagli 80 ai 6 anni e che insieme portano avanti le tradizioni e lo spirito di comunità.