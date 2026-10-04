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Varese Ligure: 55enne intossicato; con Drago a San Martino in codice rosso

4 ottobre 2026 | 21:33
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di Marco Massa

Marco Massa

Varese Ligure: 55enne intossicato; con Drago a San Martino in codice rosso

Alle 18 in località Salino a Varese Ligure, in alta Val di Vara, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente intossicato. é stato soccorso dai militi della pubblica assistenza di San Pietro Vara e dall’infermiere di “India-40”. L’uomo, in codice rosso, è stato trasportato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco  al pronto soccorso del policlinico San Martino. Non è stato specificato il motivo dell’intossicazione.

 

 