Varese Ligure: 55enne intossicato; con Drago a San Martino in codice rosso

Alle 18 in località Salino a Varese Ligure, in alta Val di Vara, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente intossicato. é stato soccorso dai militi della pubblica assistenza di San Pietro Vara e dall’infermiere di “India-40”. L’uomo, in codice rosso, è stato trasportato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco al pronto soccorso del policlinico San Martino. Non è stato specificato il motivo dell’intossicazione.