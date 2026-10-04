Sestri: tre giorni di Festival dedicati al mare, con l’Università di Genova

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Tre giorni dedicati al mare, tra talk, laboratori, proiezioni e una pulizia del sottobanchina condivisa con le scuole. Sestri Levante ospita da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026 la prima edizione di FestivAlMare, rassegna sul rapporto tra mare, territorio e comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tutela dell’ambiente marino.

L’evento è organizzato dal Comune di Sestri Levante e dalla Facoltà di Architettura e Design dell’Università di Genova, con il contributo di Europe Direct Tigullio. Nasce da un’idea del Consigliere comunale per le Politiche giovanili e scambio intergenerazionale Leonardo Sanguineti e portato avanti da due laureande del corso di laurea magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento dell’ateneo genovese, Arianna Marazzo e Dilki Herath.

«Il FestivalMare nasce dagli sviluppi della proficua collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova – spiega il Consigliere Sanguineti – Lo scorso anno avevamo dato vita a una sorta di “edizione 0”, celebrando i 100 anni del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”; quest’anno abbiamo scelto di fare un passo in più, ampliando le iniziative e trasformando quella prima esperienza in una vera e propria rassegna culturale. Per noi il Festival rappresenta anche un impegno preciso: provare a ricostruire quel rapporto profondo tra Sestri, la sua gente e il mare, fatto di cultura, tradizioni, mestieri e storie che hanno caratterizzato la nostra comunità per decenni e che oggi rischiano lentamente di spegnersi».

Si parte venerdì 16 ottobre con la pulizia del sottobanchina, commentata in diretta con la biologa Stefania Vitulli al Convento dell’Annunziata dove gli studenti di alcune scuole del territorio affronteranno temi ambientali e dell’inquinamento marino. Nel pomeriggio alle 16 l’incontro sugli ecosistemi locali con le professoresse biologhe dell’Università di Genova Asnaghi e Chiantore. In serata, alle 21, la proiezione del docufilm “Patrick and the whale”, preceduto da un talk di Riff.

Sabato 17 ottobre, sempre al Convento dell’Annunziata, si comincia alle 11 con il talk di Cantine Bisson dedicato al racconto degli abissi e dei vini. Alle 15 visita guidata al MuSel, il museo di Sestri Levante, sul tema “Il mare che non ti aspetti”, su prenotazione. Alle 18 il laboratorio del gusto con lo show cooking sul pesto, seguito da una degustazione di pesto su pane casereccio per proseguire la serata. A tarda notte, alla Piscina dei Castelli, il party a tema mare.

Domenica 18 ottobre alle 11 la professoressa Malaspina guida “Un mare di aromi”, talk con dimostrazione sulle piante spontanee. Alle 15.30 il laboratorio tattile per adulti e bambini, con la partecipazione di Ambiente Mare Italia. Chiude alle 21 il docufilm “Posidonia Oceanica, una speranza per il Mediterraneo”, preceduto da un talk di Riff. Durante i tre giorni i ristoranti aderenti proporranno un menù fisso dedicato.