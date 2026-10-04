Sestri: sabato 10 ottobre bicicastagnata

Da Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

Sabato 10 ottobre Fiab Tigullio ripropone anche per l’autunno del 2026 una formula molto amata che coniuga una bella pedalata con un pasto condiviso il cui ingrediente principale delle portate è la castagna.

Il menù prevede: tagliatelle di farina di castagne al pesto di basilico e al pesto di cavolo nero, polpettone fagiolini e patate, torta rustica scarola pinoli e uvetta, insalata russa e contorno e vino.

Preghiamo i partecipanti di collaborare, portando con sé delle castagne ed un dolce o dei biscotti. Fiab Tigullio penserà ad allestire l’area del Parco di Santa Vittoria, dove gli escursionisti troveranno al loro arrivo non solo le pietanze già cucinate ma anche le bevande e tutto il necessario per cuocere le caldarroste.

Nel rimborso spese richiesto, oltre al cibo e alle bevande, é inclusa l’assicurazione infortuni.

Le quote richieste per la partecipazione sono : per i soci Fiab adulti: € 18,00 per assicurazione infortuni, cibo e bevande; per i bambini sino a 10 anni: € 10 €.

I non soci dovranno rimborsare, se adulti, € 20,00 per assicurazione RC e infortuni , cibo e bevande; se bambini sino a 10 anni: 12 €

In caso di previsioni meteo fortemente avverse la cicloescursione potrà non essere effettuata e verrà rimandata a data da destinarsi.

Anche quest’anno sono previste due partenze con due percorsi differenti. La facile pedalata, adatta a famiglie con bambini, si svolgerà lungo le ciclabili di Sestri Levante fino al Parco di S. Vittoria, con partenza alle ore 10:30 in Piazza Lavoratori della Fit a Sestri Levante.

Per chi ha voglia di stimolare l’appetito con una pedalata un po’ più impegnativa in partenza alle 10:00 è previsto un itinerario che da Sestri Levante (o Lavagna) percorre la Val Graveglia fino a Frisolino imboccando poi la strada per il valico di Iscioli, Villa Montedomenico e S.Vittoria. Il percorso è di circa 30 km, con un dislivello di 300 m.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre giovedì 8 ottobre, telefonando (o inviando un whatup) ai referenti (3391029558 oppure 3284579183) o scrivendo a info@fiabtigullio.it.

Altri dettagli sul sito dell’associazione a questo link https://www.fiabtigullio.it/2026/10/04/bicicastagnata26/