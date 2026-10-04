‘Santa’: rievocazione storica in costume della scoperta dell’America

Santa Margherita ricorderà la scoperta del “nuovo” continente sabato 10 ottobre. L’associazione culturale “Gente di Liguria” organizzerà, come ha fatto con successo anche gli anni precedenti, la “Celebrazione della Scoperta delle Americhe da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo / Festa dell’Amicizia Europa – Americhe”. La manifestazione si svolgerà dalle 15.45 alle 19 sul lungomare. Un corteo con gruppi in costume dell’epoca partirà dall’Arena Bindi e passerà sotto il monumento eretto a gloria del grande navigatore.

L’opera marmorea a firma di Odoardo Tabacchi, fu inaugurata il 12 ottobre 1892 e costò 25.714,63 lire. Originariamente il monumento fu realizzato in piazza Mazzini e nel 1912 fu trasferito sul lungomare con una nuova inaugurazione avvenuta l’8 aprile.