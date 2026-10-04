Recco: una lampada tricolore sull’altare dedicato a San Francesco

Si è svolta questa mattina nella chiesa del convento francescano di Recco, la tradizionale cerimonia dell’accensione della lampada che arderà perennemente per tutto l’anno nell’altare dedicato a San Francesco, patrono d’Italia. Da quest’ anno, a 800 dal decesso, il 4 ottobre giorno della sua celebrazione sarà anche festa nazionale. La messa è stata presieduta da padre Adriano Busatto e concelebrata anche dal centenario padre Costanzo Milesi. Presente il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, con diversi membri della sua amministrazione, che secondo tradizione ha partecipato all’accensione della lampada, tricolore, accompagnando il suo trasferimento all’altare del patrono.