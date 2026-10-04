Recco. Truffa ad amministratrice: “Nessun associato Anaci è stato coinvolto”

In merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi su una truffa subita da “un’amministratrice di condominio

con studio in Recco”, Anaci Liguria (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) precisa che nessuno dei propri associati è coinvolto nella vicenda.

«Innanzitutto esprimiamo la nostra vicinanza alla collega, vittima di un reato, e ai condòmini che ne stanno

subendo le conseguenze», dichiara il presidente Andrea Busanelli. «Comprendiamo la necessità di riserbo

sull’identità delle persone coinvolte, ma non possiamo tacere il grave danno d’immagine che stanno subendo i nostri associati e, più in generale, tutti i professionisti che amministrano condomini con serietà e scrupolo. In una realtà piccola come Recco, in questi giorni i colleghi sono sommersi da telefonate di condòmini comprensibilmente preoccupati, pur essendo del tutto estranei ai fatti.»

Negli ultimi tempi i tentativi di truffa ai danni degli amministratori si sono moltiplicati: un fenomeno che merita grande attenzione. Informazione e formazione sono strumenti essenziali per esercitare una professione sempre più complessa, che richiede preparazione e aggiornamento costanti.

È utile ricordare che non chiunque può amministrare un condominio. La legge 220/2012 di riforma del condominio ha introdotto requisiti di onorabilità e, salvo che l’amministratore sia un condòmino dello stabile, di formazione iniziale e periodica. Questi requisiti vanno posseduti al momento della nomina e mantenuti per tutta la durata dell’incarico. In particolare, il DM 140/2014 richiede all’amministratore di frequentare ogni anno un corso di aggiornamento di almeno 15 ore, con esame finale.

Spetta all’assemblea di condominio verificare, al momento della nomina, che l’amministratore possieda i requisiti di legge. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 28195 e n. 28196 del 31 ottobre 2024, ha infatti stabilito che la delibera che nomina un amministratore privo dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è nulla, perché contraria a una norma imperativa posta a tutela dell’interesse generale.

Anaci verifica ogni anno il possesso di tutti i requisiti di legge e chiede ai propri associati di maturare 28 crediti formativi annui, quasi il doppio dei 15 previsti dalla norma, e di essere titolari di partita IVA, perché la complessità della professione richiede una struttura organizzata e formata.

Ogni cittadino può verificare se il proprio amministratore è iscritto ad Anaci ed è in regola con i requisiti formativi al link https://sedi.anaci.it/ricerca.