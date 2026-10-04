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Domenica 4 ottobre|
RASSEGNA STAMPA. Fermo, caro gasolio e clima, pesca a rischio nel Tigullio
Oggi, domenica 4 ottobre, auguri a Francesco (patrono d’Italia morto 800 anni fa), Caio, Crispo. Il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Quattro occhi vedono meglio di due”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Pesca a rischio nel Tigullio per fermo, caro gasolio, clima.
Riva Trigoso: Fincantieri e viabilità, ennesimo scontro. Sestri Levante: Rizzitelli va in pensione; arriva altro medico. Sestri Levante: caserma carabinieri; c’è da pagare l’Iva. Chiavari: posteggi blu, incassati tre milioni in un anno. Chiavari: torrente Rupinaro in Consiglio, ultimo passaggio prima della gara. Chiavari: Lanata lascia il comando della polizia locale, va a Genova. Carasco: piange la ex titolare della trattoria Beppa.
Rapallo: lezioni di italiano per tutti, riprendono i corsi. Rapallo: San Francesco, benedizione animali. Santa Margherita: assegnazione pontile, ricorso bocciato. Santa Margherita: compie 110 anni, compleanno record. Portofino: Mussini al Salone Nautico con Operaviva.
Camogli: Aguilera fa da traino, record sui social. Recco: truffa da colpo grosso, spariti i soldi depositati sui conti condominiali. Sori: nuovi attacchi di lupi.
San Colombano: torrente Lavagna, sparito laghetto delle Beaie.